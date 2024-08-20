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Происшествия 20 августа 2024 15:04

С начала года из-за выезда на встречку в Татарстане погибло 80 человек

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В 2024 году в Татарстане из-за выезда на встречную полосу произошло 182 ДТП. В них погибло 80 человек, еще 300 получили травмы. Такую статистику приводит республиканская Госавтоинспекция.

Автоинспекторы подчеркивают, что выезд на встречку является одним из самых грубейших нарушений ПДД.

Наказание за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, включает лишение права управления, даже если это первое нарушение. В текущем году за данное нарушение 193 водителя лишены права управления, при этом 57 совершили данное нарушение впервые. Сотрудники ведомства призывают неукоснительно соблюдать ПДД.

#выезд на встречку #ДТП #сотрудники Госавтоинспекции
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