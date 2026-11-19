Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​

С начала 2026 года в Татарстане из-за отсутствия тяги газ отключили в 138 многоквартирных домах. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель генерального директора по производству «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

За 11 месяцев этого года произошло 39 происшествий, связанных с бытовым газом, в которых десять человек погибли, 68 – пострадали.

«Статистика превысила прошлогодние показатели: в 2025 году было зафиксировано 35 происшествий, пострадали 68 человек, четверо погибли. Основной пик аварий в этом году пришелся на новогодние праздники и первый квартал года. Анализ показывает, что подавляющее большинство трагедий происходит в домах с газовыми проточными водонагревателями. В Татарстане 5053 таких многоквартирных дома, из них 2181 находятся в Казани. Длительная эксплуатация газового оборудования приводит к нарушению герметичности дымовых и вентиляционных каналов», – рассказал Рамис Саляхов.

В данный момент из-за отсутствия тяги полностью отключены 1 179 газовых колонок в 138 многоквартирных домах республики. 1050 из них – в Казани и 111 – в Бугульме, привел статистику заместитель генерального директора по производству «Газпром трансгаз Казань».

«Выявлено 675 нарушений содержания фасадных газопроводов – помехой стали козырьки, пристрои и балконы, перекрывающие трубы. Работы по капитальному ремонту сетей проведены в 65 многоквартирных домах, еще в 95 домах работы были выполнены в 2025 году», – добавил он.

Совместными усилиями «Газпром трансгаз Казань», Госжилинспекция и Министерство строительства РТ разработали план для трех городов, где проблема наиболее актуальна – это Казань, Альметьевск и Бугульма.

«Совместная работа включает выявление незаконных перепланировок и самовольной замены оборудования. Таким образом, было зафиксировано 59 перепланировок и 67 самовольных замен оборудования. Виновные отключены от газа. Также прорабатывается вопрос перевода проблемных домов на электроплиты и бойлеры – пилотные проекты уже запущены в Казани и Нижнекамске», – объяснил Рамис Саляхов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Также в план по предупреждению происшествий включили работу по усилению технического надзора за сетями, эксплуатирующимися более 30 лет. Кроме этого, упор делается на просвещение и цифровизацию.

«Внедрена рабочая тетрадь "Газинур и его команда" для школьников, которая прошла рецензию в Институте развития образования РТ. На базе голосового помощника "Алиса" запущен "Газовый гид" – интерактивный тренер с режимами тренировки, викторины и экстренного инструктажа», – добавил он.

Заместитель генерального директора по производству «Газпром трансгаз Казань» отметил, что ответственность за безопасность лежит и на самих гражданах.

«Жильцы обязаны проверять наличие тяги перед каждым включением газовой колонки и требовать от управляющей компании акты проверок, которые должны проводиться не реже трех раз в год. Необходимо обеспечивать постоянный приток воздуха в квартиру через форточки или приточные клапаны. Оптимальным решение будет установка интеллектуальных приборов учета газа. В отличие от стандартных датчиков, этот прибор объединяет счетчик и систему контроля. При обнаружении утечки метана или угарного газа прибор автоматически перекрывает подачу газа локально, в конкретной квартире, не отключая газ по всему стояку и не оставляя добросовестных соседей без отопления», – объяснил Рамис Саляхов.