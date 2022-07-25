С начала года из-за долгов выехать из страны не смогли 178 тыс. татарстанцев

За первое полугодие 2022 года судебные приставы ограничили в выезде за границу более 178 тыс. жителей Татарстана, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Общая сумма задолженности «невыездных» татарстанцев составила 48 млрд рублей.

«Данные постановления вынесены по различным категориям исполнительных производств: о взыскании алиментных платежей, о взыскании налогов, о взыскании кредитной задолженности и другие», – уточнили в пресс-службе управления.

Приставы напоминают, что перед тем, как планировать свой отпуск, необходимо выяснить, нет ли у вас долги или ограничения на выезд за границу.









