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Ру Тат
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Происшествия
25 июля 2022  16:48
Полина Шевчук

С начала года из-за долгов выехать из страны не смогли 178 тыс. татарстанцев

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За первое полугодие 2022 года судебные приставы ограничили в выезде за границу более 178 тыс. жителей Татарстана, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Общая сумма задолженности «невыездных» татарстанцев составила 48 млрд рублей.

«Данные постановления вынесены по различным категориям исполнительных производств: о взыскании алиментных платежей, о взыскании налогов,  о взыскании кредитной задолженности и другие», – уточнили в пресс-службе управления.

Приставы напоминают, что перед тем, как планировать свой отпуск, необходимо выяснить, нет ли у вас долги или ограничения на выезд за границу.




    
 

#пристав #погасили долги
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