С начала года из РТ за границу не смогли выехать трое должников по штрафам ГИБДД

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают, что несвоевременная оплата штрафов за нарушение ПДД может обернуться для автовладельцев серьезными неприятностями.

По закону, штраф необходимо оплатить в 60-дневный срок. Если оплата не была произведена, полицейские отправляют в УФССП данные о должнике.

После этого приставы могут наложить на счета неплательщика арест, либо ограничить управлении авто, а также запретить выезжать ему за пределы страны.

В прошлом году в отношении водителей, задолженность которых превысила 10 тыс. рублей, было принято 67 решение об ограничении права управления авто. С начала 2022 года уже трое должников по штрафам не могут покинуть страну, пока не погасят задолженность.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует своевременно исполнять обязанности по уплате административного штрафа», – уточнили в ГИБДД.