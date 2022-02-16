news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
16 февраля 2022  12:57
Полина Шевчук

С начала года из РТ за границу не смогли выехать трое должников по штрафам ГИБДД

news_top_970_100

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают, что несвоевременная оплата штрафов за нарушение ПДД может обернуться для автовладельцев серьезными неприятностями.

По закону, штраф необходимо оплатить в 60-дневный срок. Если оплата не была произведена, полицейские отправляют в УФССП данные о должнике.

После этого приставы могут наложить на счета неплательщика арест, либо ограничить управлении авто, а также запретить выезжать ему за пределы страны.

В прошлом году в отношении водителей, задолженность которых превысила 10 тыс. рублей, было принято 67 решение об ограничении права управления авто. С начала 2022 года уже трое должников по штрафам не могут покинуть страну, пока не погасят задолженность.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует своевременно исполнять обязанности по уплате административного штрафа», – уточнили в ГИБДД.

 

#штрафы за нарушение пдд #гибдд рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное