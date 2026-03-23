news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 23 марта 2026 10:30

С начала года из Казани вывезли более 1,6 млн «кубов» мусора

Читайте нас в
Телеграм

С начала 2026 года из Казани было вывезено свыше 1,6 млн кубометров твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил глава УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов на деловом понедельнике.

По его словам, такого количества мусора хватило бы, чтобы заполнить более 18 тыс. грузовых вагонов поезда, а длина такого состава превысила бы 245 километров.

Как отметил Чекашов, сейчас в Казани в две смены работают 120 мусоровозов, а также 120 водителей и 175 грузчиков. При этом процент выполнения ежедневных заданий составляет 95%, что всего на 3-4% ниже плановых показателей.

#тко #Казань #Деловой понедельник
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров