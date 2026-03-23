С начала года из Казани вывезли более 1,6 млн «кубов» мусора

С начала 2026 года из Казани было вывезено свыше 1,6 млн кубометров твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил глава УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов на деловом понедельнике.

По его словам, такого количества мусора хватило бы, чтобы заполнить более 18 тыс. грузовых вагонов поезда, а длина такого состава превысила бы 245 километров.

Как отметил Чекашов, сейчас в Казани в две смены работают 120 мусоровозов, а также 120 водителей и 175 грузчиков. При этом процент выполнения ежедневных заданий составляет 95%, что всего на 3-4% ниже плановых показателей.