С начала года ГИБДД оштрафовала более 16 тысяч водителей за нарушение ПДД при обгоне

За одиннадцать месяцев этого года автоинспекторы составили более 16,5 тысячи протоколов за нарушение правил обгона. Об этом сообщили накануне на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения.

Из этого числа 376 водителей были пойманы за нарушение повторно – за это их лишили водительских прав.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было составлено 12,7 тысячи административных материалов за нарушение ПДД при обгоне.