С начала года ГИБДД оштрафовала 1,6 тыс. казанцев за парковку на местах для инвалидов

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Казани проверили доступность парковочных мест, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Рейд проводился около социально значимых учреждений.

С начала года автоинспекторы Казани оштрафовали 1,6 тысячи водителей за парковку на местах для инвалидов.

«Сотрудники Госавтоинспекции регулярно ведут работу в данном направлении: привлекают нарушителей к административной ответственности и, в случае отсутствия владельца транспортного средства помещают его автомобиль на специализированную стоянку», – сообщил замначальника отдела ГИБДД УМВД России по Казани Нияз Яруллин.

В ГИБДД напоминают, что за подобное нарушение водителя ожидает штраф в пять тысяч рублей. Городская Госавтоинспекция предупреждает, что неправильно припаркованные автомобили мешают не только другим участникам дорожного движения и работе аварийно-спасательных служб, но и могут способствовать возникновению ДТП.