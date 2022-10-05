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Происшествия
5 октября 2022  16:32
Павел Климчак

С начала года ГИБДД оштрафовала 1,6 тыс. казанцев за парковку на местах для инвалидов

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Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Казани проверили доступность парковочных мест, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Рейд проводился около социально значимых учреждений.

С начала года автоинспекторы Казани оштрафовали 1,6 тысячи водителей за парковку на местах для инвалидов.

«Сотрудники Госавтоинспекции регулярно ведут работу в данном направлении: привлекают нарушителей к административной ответственности и, в случае отсутствия владельца транспортного средства помещают его автомобиль на специализированную стоянку», – сообщил замначальника отдела ГИБДД УМВД России по Казани Нияз Яруллин.

В ГИБДД напоминают, что за подобное нарушение водителя ожидает штраф в пять тысяч рублей. Городская Госавтоинспекция предупреждает, что неправильно припаркованные автомобили мешают не только другим участникам дорожного движения и работе аварийно-спасательных служб, но и могут способствовать возникновению ДТП.

#парковка для инвалидов #ГИБДД Казани
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