news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
19 ноября 2021  15:12
Павел Климчак

С начала года ГИБДД арестовала более тысячи татарстанцев, не оплативших вовремя штрафы

news_top_970_100

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что по закону административный штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о штрафе. За неуплату штрафа вовремя на должника налагается еще один штраф в два раза больше предыдущего, но не менее одной тысячи рублей. Кроме того, неплательщиков могут арестовать на срок до 15 суток либо отправить на обязательные работы.

За 10 месяцев этого года полицейские составили более 25 тысяч материалов на нарушителей ПДД, не оплативших штраф в установленный срок. Рассмотрев эти дела, суды арестовали более 1,2 тысяч неплательщиков, оштрафовали свыше 15 тысяч, 375 из должников были привлечены к обязательным работам.

Кроме того, неплательщикам могут временно запретить управлять автомобилем. В этом году в суд направили 117 подобных исков.

#ГИБДД #штраф за нарушения #ПДД
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное