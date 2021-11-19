С начала года ГИБДД арестовала более тысячи татарстанцев, не оплативших вовремя штрафы

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что по закону административный штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о штрафе. За неуплату штрафа вовремя на должника налагается еще один штраф в два раза больше предыдущего, но не менее одной тысячи рублей. Кроме того, неплательщиков могут арестовать на срок до 15 суток либо отправить на обязательные работы.

За 10 месяцев этого года полицейские составили более 25 тысяч материалов на нарушителей ПДД, не оплативших штраф в установленный срок. Рассмотрев эти дела, суды арестовали более 1,2 тысяч неплательщиков, оштрафовали свыше 15 тысяч, 375 из должников были привлечены к обязательным работам.

Кроме того, неплательщикам могут временно запретить управлять автомобилем. В этом году в суд направили 117 подобных исков.