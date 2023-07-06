С начала года экологам поступило более 300 жалоб от татарстанцев на работу регоператоров

В Министерство экологии и природных ресурсов РТ с начала года поступило более 7 тыс. обращений, почти 77% из них — жалобы на мусор и свалки. Такие данные сообщил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ — главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин на заседании проектного офиса Центра управления регионом РТ в Казани.

«Большие цифры нам даёт система „Школьный экопатруль“, откуда поступило более 400 тыс. заявок, каждая жалоба отрабатывается инспекторами. Наибольшее количество жалоб на свалки поступило от жителей Казани и близлежащих районов, Нижнекамска и Альметьевска», — сказал он.

За последние полтора года в республике назрела серьёзная проблема. Это вопросы, связанные с обращением ТКО. Люди жалуются на несвоевременный вывоз мусора, захламление контейнерных площадок, стихийные свалки рядом.

«Только с начала этого года в Министерство экологии РТ поступило более 300 жалоб на работу региональных операторов, в основном в западной зоне, и на содержание контейнерных площадок. Места накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства России», — подчеркнул спикер.

Он заметил, что при недоработке региональных операторов «должны подключиться исполкомы». Губайдуллин также отметил необходимость работы по приведению в соответствие реестра контейнерных площадок с их подробным описанием, указанием количества мусорных баков. При обслуживании контейнерных площадок необходимо четко соблюдать меры СанПиНа.

Губайдуллин отметил рост числа жалоб татарстанцев на качество атмосферного воздуха. Ежедневно в соцсетях Минэкологии РТ поступают десятки обращений от жителей, больше всего – от жителей микрорайона Салават купере, Авиастроительного, Кировского и Московского районов Казани и посёлка Залесный.

«Фиксируем рост числа обращений с конца 2022 года. С начала этого года уже пришло около 400 обращений», — отметил замминистра.

Участники проектного офиса обсудили актуальные проблемы в сфере экологии, обращения жителей республики, подвели промежуточные итоги контрольно-надзорных мероприятий на объектах, подлежащих федеральному государственному надзору, обсудили вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами.