С начала года до районных больниц помогли добраться более 24 тыс. пожилых татарстанцев

С января 2025 года 24 036 пожилых татарстанцев, проживающих в сельской местности, были доставлены в районные больницы республики для прохождения диспансеризации, вакцинации, скринингов и других медицинских процедур.

Пожилым сельчанам помогают добраться до медучреждений в рамках национального проекта «Семья». Используется специализированный автотранспорт, приобретенный на средства федерального бюджета. Во время поездок пожилых людей сопровождают специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.

Инициатива направлена на повышение качества жизни пожилых людей и создание условий для активного долголетия. Регулярные медицинские осмотры помогают выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях. Это позволяет своевременно начать лечение и предотвратить серьезные осложнения.

С 2019 по 2024 год в районные больницы было доставлено 327,2 тыс. пожилых татарстанцев. В текущем году планируется обеспечить соответствующими медицинскими услугами примерно 35 тыс. человек. К данному моменту план по доставке пожилых сельчан в районные больницы выполнен на 68,6%.