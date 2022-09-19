С начала года Дирекция парков и скверов Казани смогла заработать около 80 млн рублей

С начала 2022 года во внебюджетный фонд Дирекции парков и скверов татарстанской столицы удалось привлечь около 80 млн рублей. Это произошло благодаря развитию направления сервисов и услуг. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

«К концу летнего периода 2022 года нам удалось привлечь во внебюджетный фонд дирекции около 80 млн рублей», – сообщила Айгуль Латыпова.

Она отметила, что дирекция продолжает развивать собственные сервисы и услуги. Например, городская барбекю-зона на набережной озера Кабан в этом году принесла прибыль около 800 тыс. рублей, а магазин сувенирной продукции на площадке центра семьи «Казан» – 4 млн рублей. Прибыль парковки экстрим-парка «Урам» составила еще 2 млн рублей – эти средства планируется вложить в совершенствование сервиса.

Кроме того, в прошедшем летнем сезоне в парках работали 69 нестационарных торговых объектов, 30 из которых были разыграны в начале 2022 года. Сумма привлеченных средств составила 19 млн рублей. Еще около 5 млн рублей было заработано в рамках партнерских договоров на проведение совместных мероприятий.