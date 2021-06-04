С начала года дела возбудили на 44 водителей за попытку дать взятку инспекторам ДПС

С начала года 44 водителей привлекли к уголовной ответственности за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

В мае в Бугульминском районе сдающий на водительские права попытался дать автоинспектору взятку в 40 тыс. рублей за положительную сдачу теоретического экзамена. Его неоднократно предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки, однако он не реагировал. Его задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Буинске в марте произошел аналогичный случай, однако тут сдающий взяткой в размере 15 тыс. рублей пытался получить положительную сдачу практического экзамена. Его также задержали, позже суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

В апреле в Нижнекамске пьяный водитель, которого остановил сотрудник ГИБДД, хотел избежать наказания и предложил инспектору 15 тыс. рублей. На него завели уголовное дело, сейчас ведется расследование.

ГИБДД напоминает, что за дачу взятки должностному лицу предполагается наказание до двух лет лишения свободы с крупным штрафом.