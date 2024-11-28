С начала года количество погибших на дорогах в РТ пешеходов уменьшилось почти на 15%

Число погибших пешеходов на дорогах Татарстана уменьшилось почти на 15%, а количество раненых в ДТП сократилось на 9% по сравнению в прошлым годом.

На сегодняшний день зарегистрировано 804 наезда на пешеходов, в которых погибли 58 человек и 786 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение основных показателей аварийности.

В целях профилактики аварийности с участием пешеходов на территории республики с сегодняшнего дня по 27 декабря началось оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

По правилам дорожного движения, пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе надземным и подземным, а если их нет – на перекрестках по тротуарам или обочинам.

За нарушение правил пешеходов ждет штраф в размере 500 рублей.

Важно помнить, что водитель может не заметить пешехода, ослепленный светом фар или солнцем, а также в неблагоприятных погодных условиях. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости нужно носить световозвращающие элементы.

Водителям необходимо при приближении к пешеходному переходу заранее снижать скорость или остановливаться, чтобы пропустить людей.