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С начала года число безработных в Татарстане сократилось на 1,3 тыс. человек — до 0,3%
С начала года число зарегистрированных безработных в Татарстане уменьшилось на 1333 человека. По состоянию на 19 июля показатель составляет 0,3%, или 6 138 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
По данным Татарстанстата, в апреле-июне численность рабочей силы в Татарстане превышала 2 млн человек. Из них 42,5 тыс. жителей, или 2,1% от численности рабочей силы, находились в активном поиске работы.
По методологии МОТ, уровень занятости в республике составляет 62% среди жителей от 15 лет.
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