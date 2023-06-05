С начала года число безработных в Татарстане сократилось до 6,3 тыс. человек

С начала года в Министерство труда и социальной защиты Татарстана обратились 23,5 тыс. человек за содействием в трудоустройстве. На начало июня через портал «Работа России» жители республики подали около 39 тыс. заявлений, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«С начала года число безработных, зарегистрированных в службах занятости населения Татарстана, уменьшилась на 1,1 тыс. человек. Так, на конец мая число зарегистрированных в качестве безработных составило 6,3 тыс. человек. При этом работодатели заявили сведения о 35,5 тыс. вакансий», — сообщили в ведомстве.

Уровень занятости по методологии Международной организации труда в республике составляет 61,9%.

В этом году 800 человек записались на общественные работы, еще 1,2 тыс. безработных изъявили желание получить услуги психологической поддержки.

Кроме того, 1,2 тыс. безработных татарстанцев оставили на портале «Работа России» онлайн-заявки на услуги по социальной адаптации. Также подано 11,7 тыс. заявок по профориентации.