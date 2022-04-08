С начала года через таможню аэропорта Казани незаконно вывести валюту пытались 48 раз

В Международном аэропорту «Казань» с начала года было выявлено 48 попыток незаконно вывести из страны валюту. Больше всего случаев было в марте. К примеру, за аналогичный период прошлого года зафиксировано 31 правонарушение.

Наиболее популярными направлениями для вывоза наличных средств стали Турция, ОАЭ и страны Средней Азии.

«Все 48 раз наличную валюту пытались вывезти в багаже или в одежде без сокрытия. Были установлены факты, когда перемещаемая наличность была представлена одновременно и долларами, и евро, и рублями. Самое большое единоразовое выявление превышения составило 70 тысяч 200 долларов США. В среднем, сумма превышения варьируется в районе одной-двух тысяч долларов США в эквиваленте», – отметил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.

За этот же период времени в международном аэропорту Бегишево в Нижнекамске ни одного случая незаконного вывоза валюты не зафиксировано.

