С начала года через Госуслуги в Госавтоинспекцию РТ поступило 48 тысяч заявлений

В настоящее время подразделения ГИБДД предоставляют пять государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения, на две из них можно записаться онлайн через Единый портал госуслуг – это регистрация авто и выдача водительских прав.

Так, с начала этого года через портал в ГИБДД поступило более 48 тысяч электронных заявлений.

«Обращаем внимание, что подача заявлений через Единый портал госуслуг позволяет гражданам экономить время, поскольку позволяет запланировать удобные дни для посещения и в течение отведенного одного часа получить нужную им услугу. Кроме того, при оплате государственной пошлины через Единый портал госуслуг автоматически предоставляется скидка в 30 процентов», – сообщил замначальника ОТНиРЭР УГИБДД МВД по РТ Александр Севрикеев.

Кроме того, для тех, кто записался через портал госуслуг и явился в назначенное время, действуют отдельные окна приема.

В праздничные дни 6, 7 и 8 марта все регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать в обычном режиме в соответствии с установленным графиком работы. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.