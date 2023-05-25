С начала года call-центр Соцфонда РФ по РТ проконсультировал 35 тыс. татарстанцев

С начала 2023 года call-центр отделения Соцфонда России по Татарстану проконсультировал около 35 тыс. жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ежедневно на одного оператора регионального колл-центра приходится до 90 звонков», — отметили в отделении.

Чаще всего граждане обращаются по вопросам получения выплат по больничным листам и единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 0 до 17 лет. Кроме того, специалисты отвечают на вопросы по темам пенсионного и социального обеспечения.