news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 февраля 2025 17:17

С начала года более 8,5 тысячи пожилых сельчан посетили больницы Татарстана

С начала года более 8,5 тысячи пожилых сельчан посетили районные больницы Татарстана для прохождения диспансеризации, вакцинации, скринингов и других медицинских процедур.

Доставка осуществляется в рамках национального проекта «Семья» на специализированном автотранспорте, приобретенном на средства федерального бюджета. Пожилых людей во время поездок сопровождают специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.

Регулярные медицинские осмотры помогают выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях, что позволяет своевременно начать лечение и предотвратить серьезные осложнения.

В текущем году планируется обеспечить медицинскими услугами примерно 35 тысяч татарстанцев. На сегодняшний день план по доставке пожилых сельчан в районные больницы выполнен на 24,9%.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар

Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар

26 февраля 2025
Повара для президентов и пирожок для Путина: как татарская кухня прославилась на весь мир

Повара для президентов и пирожок для Путина: как татарская кухня прославилась на весь мир

26 февраля 2025