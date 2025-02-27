С начала года более 8,5 тысячи пожилых сельчан посетили больницы Татарстана

С начала года более 8,5 тысячи пожилых сельчан посетили районные больницы Татарстана для прохождения диспансеризации, вакцинации, скринингов и других медицинских процедур.

Доставка осуществляется в рамках национального проекта «Семья» на специализированном автотранспорте, приобретенном на средства федерального бюджета. Пожилых людей во время поездок сопровождают специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.

Регулярные медицинские осмотры помогают выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях, что позволяет своевременно начать лечение и предотвратить серьезные осложнения.

В текущем году планируется обеспечить медицинскими услугами примерно 35 тысяч татарстанцев. На сегодняшний день план по доставке пожилых сельчан в районные больницы выполнен на 24,9%.