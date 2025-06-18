news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 18 июня 2025 11:34

С начала года бойцы СВО из Татарстана выплатили 65 млн рублей долгов по алиментам

Читайте нас в
Телеграм
С начала года бойцы СВО из Татарстана выплатили 65 млн рублей долгов по алиментам
Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

За пять месяцев с начала года приставы взыскали с бойцов СВО 65 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.

«Если должник по алиментам заключает контракт с Министерством обороны, он имеет право закрыть обязательства по кредиту до 10 млн рублей. Эти правила не распространяются на алименты», – объяснил Альберт Ибятуллин.

По данным ФССП, из все должников по алиментам – 800 человек заключили контракт с Минобороны РФ. Ежемесячно из их выплат по контракту отчисляется процент на алименты.

#долг #судебные приставы #алименты #служба по контракту #СВО
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

17 июня 2025
Досрочный выход на пенсию: при каких условиях это могут сделать люди с инвалидностью

Досрочный выход на пенсию: при каких условиях это могут сделать люди с инвалидностью

17 июня 2025