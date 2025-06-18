С начала года бойцы СВО из Татарстана выплатили 65 млн рублей долгов по алиментам

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За пять месяцев с начала года приставы взыскали с бойцов СВО 65 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.

«Если должник по алиментам заключает контракт с Министерством обороны, он имеет право закрыть обязательства по кредиту до 10 млн рублей. Эти правила не распространяются на алименты», – объяснил Альберт Ибятуллин.

По данным ФССП, из все должников по алиментам – 800 человек заключили контракт с Минобороны РФ. Ежемесячно из их выплат по контракту отчисляется процент на алименты.