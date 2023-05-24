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С начала года благодаря прокуратуре РТ к ответственности привлекли 831 алиментщика
По поручению аппарата надзорного ведомства прокуроры городов и районов Татарстана проверили соблюдение требований закона об исполнительном производстве по делам алиментщиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
В процессе проверки в работе приставов-исполнителей было выявлено несоблюдение сроков возбуждения исполнительного производства, не направление сторонам копий процессуальных документов, и еще ряд нарушений.
Кроме того, длительное время не принимались меры по розыску должников, приставы не проводили проверки бухгалтерии организации, производящей удержания из зарплаты должника.
По итогам проверок в адрес руководителя ГУ УФССП РФ по РТ было вынесено 69 представлений об устранении нарушений законодательства, а также 41 протест на постановления судебных приставов. В суд направили одно исковое заявление.
Кроме того, по требованиям прокуратуры возбудили 32 уголовных дела по статье о неуплате алиментов.
Всего с начала года благодаря принятым прокурорами мерам к административной ответственности привлекли 831 алиментщика, было возбуждено 347 уголовных дел и взыскано более 290 тысяч рублей.
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