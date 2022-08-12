С начала года благодаря приставам в РТ взыскано более миллиарда рублей долгов по налогам

Благодаря приставам в бюджет Татарстана с начала года было перечислено почти 1 млрд 15 млн рублей по налоговым платежам, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

За 7 месяцев 2020 года судебные приставы произвели 2337 арестов на имущество должников на общую сумму более 635 млн рублей.

В пресс-службе управления напоминают, проверить наличие задолженности можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств» либо через личный кабинет портала Госуслуг. Здесь можно получить информацию о сумме долга и способов его погашения.

