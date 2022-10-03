С начала года благодаря приставам 36 сирот из Татарстана получили жилье
Благодаря судебным приставам Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Казани сразу 7 детей-сирот получили жилье в разных районах республики, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.
Вопреки закону, семь сирот из Татарстана не получили ключи от квартир, после чего они обратились в суд. Судья иски удовлетворил и направил исполнительский документ судебным приставам. Те в свою очередь возбудили исполнительные производства и направили постановление в Министерство образования РТ для исполнения. Кроме того, стражи порядка предупредили об уголовной ответственности за неисполнение требований.
Решение суда было исполнено и сироты получили долгожданное жилье.
«Всего с начала года судебные приставы обеспечили жильем 36 сирот», – отметили в пресс-службе управления.