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Ру Тат
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Происшествия
3 октября 2022  16:13
Полина Шевчук

С начала года благодаря приставам 36 сирот из Татарстана получили жилье

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Благодаря судебным приставам Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Казани сразу 7 детей-сирот получили жилье в разных районах республики, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Вопреки закону, семь сирот из Татарстана не получили ключи от квартир, после чего они обратились в суд. Судья иски удовлетворил и направил исполнительский документ судебным приставам. Те в свою очередь возбудили исполнительные производства и направили постановление в Министерство образования РТ для исполнения. Кроме того, стражи порядка предупредили об уголовной ответственности за неисполнение требований.

Решение суда было исполнено и сироты получили долгожданное жилье.

«Всего с начала года судебные приставы обеспечили жильем 36 сирот», – отметили в пресс-службе управления.
 

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