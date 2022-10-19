С начала года бизнесмены Татарстана заработали на ресурсах РМЦ 131 млрд рублей

Более 3700 предпринимателей за три квартала текущего года получили на платформе Республиканского маркетингового центра (РМЦ) выручку в размере 131 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Республиканский маркетинговый центр позволяет малому бизнесу вести поставки для нужд организаций и предприятий. Он создан на базе федеральной электронной торговой площадки Агентства по госзаказу по инициативе Министерства экономики Татарстана.

В этом году для смягчения последствия санкций на базе РМЦ был организован «Центр импортозамещения» (rmcrt.ru/index.html). Он должен вести сбор информации о производимой в стране импортозамещающей продукции и оказывать помощь заказчикам, чья деятельность зависела от импорта комплектующих, товаров, сырья и оборудования, в поисках замены.

«Центр импортозамещения» также содержит предложения для заводов-изготовителей, малого и среднего бизнеса, позволяющие освоить производство востребованной продукции. Ресурс включает два раздела.

Первый, «Реестр ранее закупаемой продукции», позволяет производителям и продавцам анализировать информацию о производстве импортозамещающей продукции. Сейчас он содержит примерно 149,5 тыс. позиций.

Второй, «Предложения по замещению», консолидирует предложения производителей и продавцов по замещению иностранных товаров и комплектующих отечественными. В нем насчитывается более 139,2 тыс. позиций.

Помимо прочего, Агентство по госзаказу РТ и Минэкономики РТ два раза в неделю организуют бесплатные обучающие семинары для заказчиков и поставщиков. Ссылки на них размещены на сайте rmcrt.ru в разделе «Вебинары». В этом году обучающий курс прослушало около 1,5 тыс. человек.

Агентство по госзаказу РТ также оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям по вопросам работы с ресурсами РМЦ в круглосуточном формате по телефону горячей линии: 8 (800) 700-98-73.