news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
1 декабря 2021  15:49
Егор Никитин

С начала года бизнес РТ выручил 104 млрд рублей через Республиканский маркетинговый центр

news_top_970_100

Татарстанский малый бизнес за 11 месяцев 2021 года получил выручку более 104 млрд рублей через электронные ресурсы Республиканского маркетингового центра. Об этом на встрече с предпринимателями рассказал генеральный директор Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер.

Он отметил, что в республике действует эффективная система сбыта продукции на рынке электронной торговли. Для бизнесов, нацеленных на потребительский сектор, ключевую роль играют развитые площадки маркетплейсов. 

Другим действенным инструментом является Республиканский маркетинговый центр (РМЦ), который помогает малому бизнесу выйти с поставками товаров и услуг на рынок регулируемых закупок. 

«За 11 месяцев года 4 069 субъектов малого бизнеса Татарстана получили в ресурсах РМЦ выручку 104,6 млрд рублей. У нас есть цифровые платформы [сбыта], это не только закупочный модуль, но и модуль обучения, где мы бесплатно учим. В этом году более 13 тыс. предпринимателей прошли такое обучение», – рассказал Геллер.
 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное