С начала года бизнес РТ выручил 104 млрд рублей через Республиканский маркетинговый центр

Татарстанский малый бизнес за 11 месяцев 2021 года получил выручку более 104 млрд рублей через электронные ресурсы Республиканского маркетингового центра. Об этом на встрече с предпринимателями рассказал генеральный директор Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер.

Он отметил, что в республике действует эффективная система сбыта продукции на рынке электронной торговли. Для бизнесов, нацеленных на потребительский сектор, ключевую роль играют развитые площадки маркетплейсов.

Другим действенным инструментом является Республиканский маркетинговый центр (РМЦ), который помогает малому бизнесу выйти с поставками товаров и услуг на рынок регулируемых закупок.

«За 11 месяцев года 4 069 субъектов малого бизнеса Татарстана получили в ресурсах РМЦ выручку 104,6 млрд рублей. У нас есть цифровые платформы [сбыта], это не только закупочный модуль, но и модуль обучения, где мы бесплатно учим. В этом году более 13 тыс. предпринимателей прошли такое обучение», – рассказал Геллер.

