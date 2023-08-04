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С начала года автоинспекторы Татарстана пресекли 38 попыток дачи взятки
С начала 2023 года автоинспекторы Татарстана пресекли 38 попыток дачи взятки и 407 фактов коррупции, сообщают в республиканской Госавтоинспекции.
Так, 12 июня в Мамадыше задержали мужчину, который предложил сотруднику ГИБДД взятку в размере 50 тысяч рублей за непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.
Кроме того, в конце марта Зеленодольский суд вынес приговор казанцу, предложившего взятку в размере 3000 рублей выезд за непривлечение к ответственности за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что дача взятки – это уголовно-наказуемое деяние. Злоумышленникам грозит до двух лишения свободы со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.
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