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Происшествия
28 сентября 2022  13:15
Павел Климчак

С начала года автоинспекторы Казани выписали почти 8,5 тысяч штрафов за тонировку

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За восемь месяцев этого года казанские автоинспекторы выявили более 8,4 тысячи нарушений требований к тонировке авто. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В понедельник, 26 сентября, на Оренбургском тракте сотрудники ДПС остановили автомобиль с чересчур темной тонировкой на передних боковых стеклах. Как выяснилось, ранее водителя авто уже штрафовали за такое же нарушение, при этом потребовали снять тонировку. Так как мужчина не выполнил законное требование полицейского, на него составили соответствующий материал, после чего доставили в отдел полиции.

В ГИБДД Казани напоминают, что по техрегламенту, светопропускаемость лобового стекла, передних боковых и стекол передних дверей должна быть не менее 70%. В противном случае водителю грозит штраф 500 рублей. При повторном нарушении штраф возрастает от 500 до 1 тысячи рублей, либо водителя могут арестовать до 15 суток.

В Госавтоинспекции Казани в очередной раз напоминают, чем опасна тонировка.

«Пленка ухудшает обзорность, особенно в темное время суток. В условиях плохой видимости – из-за осадков, пасмурной погоды, ночью – заметить пешеходов, которые вышли на проезжую часть, проще, если стекла автомобиля не будут затонированы. Днем тонировка тоже опасна: при ярком свете на ней появляются блики, и предметы, находящиеся в салоне, отсвечивают. Это тоже мешает водителю видеть дорогу», – разъяснил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Казани Эльнар Садриев.

#тонировка
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