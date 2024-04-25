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С начала года 96 татарстанцев заболели мышиной лихорадкой
В Татарстане начался сезон геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), более известной как мышиная лихорадка. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«С начала года зарегистрировано 96 случаев. Это на шесть случаев больше аналогичного периода прошлого года», – отметила санитарный врач.
Чаще всего ГЛПС люди заражаются от мышей и продуктов их жизнедеятельности. Любовь Авдонина напомнила, что была снежная зима и грызуны зимовали с комфортом, в корме они также не были обделены. Роспотребнадзор РТ предупредил, что в этом году ожидается прирост количества мышей.
«Рекомендуем при посещении леса обязательно соблюдать все рекомендации и в отношении геморрагической лихорадки с почечным синдромом», – заключила она.
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