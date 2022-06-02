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Ру Тат
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Происшествия
2 июня 2022  12:12
Полина Шевчук

С начала года 88 раз пытались незаконно провезти валюту через таможню в РТ

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За пять месяцев 2022 года сотрудники таможни Международного аэропорта «Казань» пресекли 88 попыток незаконного провоза через границу валюты. К примеру, за аналогичный период прошлого года таких нарушений было в 2,5 раза меньше – всего 36 попыток. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«В основном, все попытки нарушить таможенные правила были совершены при вывозе. Граждане пытались незаконно вывезти доллары, евро и рубли», – уточнили в пресс-службе таможни.

Чаще всего валюту пытаются провезти в Турцию, ОАЭ и страны Средней Азии. Деньги таможенники находят в багаже или одежде пассажиров. 

 

 

#валюта #таможня
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