С начала года 88 раз пытались незаконно провезти валюту через таможню в РТ

За пять месяцев 2022 года сотрудники таможни Международного аэропорта «Казань» пресекли 88 попыток незаконного провоза через границу валюты. К примеру, за аналогичный период прошлого года таких нарушений было в 2,5 раза меньше – всего 36 попыток. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«В основном, все попытки нарушить таможенные правила были совершены при вывозе. Граждане пытались незаконно вывезти доллары, евро и рубли», – уточнили в пресс-службе таможни.

Чаще всего валюту пытаются провезти в Турцию, ОАЭ и страны Средней Азии. Деньги таможенники находят в багаже или одежде пассажиров.