Общество 31 марта 2026 16:18

С начала года 57 татарстанцев заболели мышиной лихорадкой

С начала года в Татарстане зарегистрировано 57 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Показатель на уровне аналогичного периода прошлого года. Мы не отмечаем подъема заболеваемости, но такие риски сохраняются. Из-за высокого снежного покрова создались благоприятные условия для зимовки грызунов, для их жизнедеятельности», – сказала она.

В Роспотребнадзоре призвали особенно внимательно соблюдать меры профилактики при первом посещении садов и дач. Не стоит забывать об индивидуальных средствах защиты и обработки территории от грызунов.

#мышиная лихорадка
