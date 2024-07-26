С начала года 32 тыс. медработников Татарстана получили соцвыплату

Отделение Соцфонда России по Татарстану в этом году перечислило медработникам более 138,5 тыс. выплат на общую сумму более 1,7 млрд рублей. Их получателями стали свыше 32 тыс. человек. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального Соцфонда.

«Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. В зависимости от категории медработников и вида медорганизации ее размер составляет от 4,5 до 50 тыс. рублей. За прошлый год более 30 тыс. медицинских работников из Татарстана получили такую меру поддержки. Татарстанское отделение Соцфонда назначило и перечислило им более 304 тыс. выплат на сумму свыше 2,2 млрд рублей. Выплата ежемесячная, действует с 1 января 2023 года. Медики получают ее в проактивном режиме, для получения средств им не нужно ничего предпринимать», — напомнили в пресс-службе.

Выплата финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых региональному отделению Соцфонда России в качестве межбюджетных трансфертов. Фонд на основании этих реестров перечисляет медикам средства.

«Средства предоставляются на основании данных медорганизаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передают эту информацию в региональное отделение СФР», — уточнил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

После этого в течение семи рабочих дней Социальный фонд перечисляет выплату.