news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
23 декабря 2021  16:36
Павел Климчак

С начала года 289 казанских автовладельцев арестовали за неуплату штрафов

news_top_970_100

Сегодня сотрудники ГИБДД задержали в Казани 24-летнего водителя, у которого было пять неоплаченных штрафов. На него составили протокол за неуплату штрафа вовремя. Решением суда молодого человека арестовали на пять суток.

Всего за 11 месяцев этого года автоинспекторы привлекли к ответственности более шести тысяч автолюбителей Казани за неоплаченные штрафы. Из них 289 казанцев суд отправил под арест.

Городская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям оплачивать штрафы в установленный законом 60-дневный срок.

#Штрафы #ГИБДД Казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное