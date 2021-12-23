С начала года 289 казанских автовладельцев арестовали за неуплату штрафов

Сегодня сотрудники ГИБДД задержали в Казани 24-летнего водителя, у которого было пять неоплаченных штрафов. На него составили протокол за неуплату штрафа вовремя. Решением суда молодого человека арестовали на пять суток.

Всего за 11 месяцев этого года автоинспекторы привлекли к ответственности более шести тысяч автолюбителей Казани за неоплаченные штрафы. Из них 289 казанцев суд отправил под арест.

Городская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям оплачивать штрафы в установленный законом 60-дневный срок.