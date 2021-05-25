С начала года 20 инновационных проектов РТ получили поддержку на 119 млн рублей

С начала 2021 года Фонд содействия инновациям поддержал 20 заявок на соискание грантов от молодых ученых из Татарстана. Общая сумма грантов по одобренным проектам составляет 119 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Фонд содействия инновациям оказывает финансовую поддержку малым инновационным предприятиям республики, которые внедряют в производство результаты собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Взаимодействие с данным институтом развития в Республике курирует Министерство экономики РТ. Минэкономики оказывает консультационную помощь инновационным предпринимателям-инноваторам для участия в 8 основных грантовых программах: «Коммерциализация», «Умник», «Старт», «Развитие» и «Развитие-НТИ». Объем грантов на один проект — от 50 тысяч до 50 млн рублей.

В настоящее время продолжается прием заявок на конкурсы «СТАРТ», «Развитие-СОПР» и «Развитие-НТИ».

Инновационные разработки татарстанских ученых направлены на совершенствование цифровых технологий, новейших техник в медицине, строительстве, автомобильной промышленности, в робототехнике, химических технологиях и даже в космической отрасли.