С начала года 190 татарстанцев заразились мышиной лихорадкой

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С начала года в Татарстане зарегистрировано 190 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), более известной как мышиная лихорадка. Это в 2,8 раза ниже аналогичного периода прошлого года и на 46,6% ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Как заявили в ведомстве, в Татарстане на постоянной основе проводятся мероприятия по профилактике ГЛПС. Эти меры были усилены в конце 2022 года из-за очередного роста числа случаев заболевания. На 12 августа 2024 года обработано 6392,2 гектара открытых территорий. Обработка продолжится осенью до окончания сезона активности грызунов, отметили санитарные врачи.

Несмотря на проводимые мероприятия по уничтожению грызунов и снижение заболеваемости, сотрудники Управления напоминают, что риски заражения ГЛПС существуют. Заразиться можно, вдохнув пыль, употребляя продукты и воду, содержащие вирус. Для профилактики рекомендуется проводить влажную уборку с дезинфекцией, хранить продукты вне доступа грызунов и мыть руки перед едой, после работы на участке и посещения туалета.