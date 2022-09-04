С начала года 15 татарстанцев отравились грибами

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, с начала года в республике произошло 13 случаев отравления грибами. Всего от отравления пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Летальных исходов не было.

В Роспотребнадзоре напоминают, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом. Поэтому блюда из грибов рекомендуются только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниям пищеварительного тракта.

Основные признаки отравления грибами могут появиться уже через 1,5-2 часа после приема пищи: головные боли, тошнота и рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки, пульс становится слабым, руки и ноги – холодными.

Чтобы избежать отравления, прежде всего никогда не ешьте и не собирайте неизвестные вам грибы. Не собирайте старые и червивые грибы, а также те, что растут у дорог, ж/д путей, заводов, промышленных зон. При комнатной температуре храните грибы не дольше 3 часов. Перед приготовлением тщательно промойти и очистите их.

При первых признаках отравления срочно обратитесь за медпомощью, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.