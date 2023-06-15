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Руc Тат
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Происшествия 15 июня 2023 12:09

С начала года 125 водителей в РТ привлекли к уголовной ответственности за пьяную езду

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За пять месяцев этого года в Татарстане 125 водителей были привлечены к уголовной ответственности за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Татарстан Рустем Гарипов.

«К сожалению даже водители, которые были лишены прав за езду в нетрезвом виде, продолжают садиться за руль. И даже те, кто был привлечен за это к уголовной ответственности, продолжают совершать это нарушение. В этом году 5 568 нарушителей привлечены к административной ответственности и 125 к уголовной», – рассказал Рустем Гарипов.

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