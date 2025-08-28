С начала года 1,2 тыс. многодетных мам Татарстана вышли на пенсию досрочно

Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан назначило пенсию раньше общепринятого возраста 1207 многодетным мамам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«По оперативным данным на сегодняшний день уже 94 мамы, которые родили пятерых и более детей, воспользовались правом досрочного выхода на пенсию за последние семь месяцев. Кроме них мы выплачиваем такую пенсию 152 мамам четверых и 961 маме троих детей», – рассказал управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

В пресс-службе напомнили, что если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста – в 57 лет. Если детей четверо, то право возникает на четыре года раньше – в 56 лет. Мамы пяти и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет.

Многодетные мамы могут рассчитывать на досрочное назначение пенсии при соблюдении нескольких условий. Им нужно выработать стаж не менее 15 лет и заработать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Также многодетная мама должна воспитать ребенка в возрасте до восьми лет. Это правило распространяется и на женщин, воспитывающих усыновленных детей.

Периоды ухода за детьми до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, включаются в страховой стаж. За период ухода за первым ребенком начисляется 1,8 ИПК за год, за вторым ребенком – 3,6, а за время ухода за третьим и четвертым детьми – 5,4. Периоды отпусков по уходу включаются в страховой стаж лишь в том случае, если перед отпуском или сразу после него следовали периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы.

Подать заявление о назначении пенсии можно за месяц до достижения установленного возраста выхода на пенсию при личном посещении МФЦ или клиентской службы, а также на портале госуслуг. Также в «личном кабинете» на портале госуслуг женщины могут заказать выписку из индивидуального лицевого счета, чтобы проверить стаж и количество пенсионных коэффициентов.