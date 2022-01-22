С начала года 10 собак из казанского «Зооцентра» нашли хозяев

С начала 2022 года казанцы забрали из «Зооцентра» десять собак. Об этом сообщил директор приюта Рустем Нуруллин.

На горячую линию Комитета ЖКХ исполкома города по отлову бездомных собак, которая начала работать в июле прошлого года, поступило 349 обращений, сотрудники «Зооцентра» отловили 137 животных.

Горячая линия продолжает работать, сообщить о безнадзорных животных можно по телефону +7(843) 222-04-44, рассказали в комитете.

Ранее сообщалось, что за 2021 год более 400 собак из казанского приюта обрели семью.