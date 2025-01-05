С начала февраля сотрудники МВД получат право на выдворение иностранцев из РФ

Должностные лица МВД России получат право самостоятельно принимать решения о выдворении из страны иностранцев и лиц без гражданства за правонарушения с 5 февраля, когда вступит в силу соответствующий закон. Раньше это могли делать только судьи или пограничники при въезде в Россию, пишет ТАСС.

Иностранцев будут выдворять за нарушение правил въезда и нахождения в России. Решение о выдворении можно будет обжаловать в суде в течение 10 дней. Законом также предусмотрена возможность помещения выдворяемых в специальные учреждения на 48 часов.

Согласно новому закону, с 5 февраля принимать решения о выдворении смогут начальники и заместители глав территориальных органов, руководители структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных ОМВД. Кроме того, за совершение отдельных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранных граждан в России, назначать выдворение будут вправе начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители.