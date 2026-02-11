news_header_top
Общество 11 февраля 2026 10:55

С начала февраля гриппом и ОРВИ заболели 12 тысяч татарстанцев

В Татарстане продолжается сезон ОРВИ и гриппа. За первую неделю февраля заболели 12 146 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

За последние четыре недели доля гриппа среди других инфекций снизилась. За шестую неделю грипп составляет лишь треть (34%) от общего числа респираторных вирусов.

В ведомстве напомнили о мерах неспецифической профилактики. Чтобы не заболеть респираторными инфекциями, нужно:

  • регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, особенно после общественных мест;
  • при кашле и чихании пользоваться одноразовыми бумажными платками;
  • носить маски в людных местах, меняя их каждые два-три часа;
  • проветривать помещения по несколько раз в день;
  • проводить влажную уборку с дезинфекцией;
  • поддерживать оптимальную температуру в помещениях (+18°С до +22°С);
  • избегать переохлаждения и одеваться по погоде;
  • при появлении симптомов болезни оставаться дома и вызвать врача.
#заболеваемость ОРВИ и гриппом #профилактика гриппа #роспотребнадзор рт #Здоровье #медицина
