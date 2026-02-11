С начала февраля гриппом и ОРВИ заболели 12 тысяч татарстанцев

В Татарстане продолжается сезон ОРВИ и гриппа. За первую неделю февраля заболели 12 146 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

За последние четыре недели доля гриппа среди других инфекций снизилась. За шестую неделю грипп составляет лишь треть (34%) от общего числа респираторных вирусов.

В ведомстве напомнили о мерах неспецифической профилактики. Чтобы не заболеть респираторными инфекциями, нужно: