С начала февраля гриппом и ОРВИ заболели 12 тысяч татарстанцев
В Татарстане продолжается сезон ОРВИ и гриппа. За первую неделю февраля заболели 12 146 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
За последние четыре недели доля гриппа среди других инфекций снизилась. За шестую неделю грипп составляет лишь треть (34%) от общего числа респираторных вирусов.
В ведомстве напомнили о мерах неспецифической профилактики. Чтобы не заболеть респираторными инфекциями, нужно:
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, особенно после общественных мест;
- при кашле и чихании пользоваться одноразовыми бумажными платками;
- носить маски в людных местах, меняя их каждые два-три часа;
- проветривать помещения по несколько раз в день;
- проводить влажную уборку с дезинфекцией;
- поддерживать оптимальную температуру в помещениях (+18°С до +22°С);
- избегать переохлаждения и одеваться по погоде;
- при появлении симптомов болезни оставаться дома и вызвать врача.