С начала этого года в РТ сотрудники МЧС установили больше 45 тысяч пожарных извещателей

С начала 2022 года в Татарстане сотрудники МЧС установили свыше 45 тысяч пожарных извещателей в более чем 17,5 тысячи домов льготных категорий. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.



«Это устройство способствует тому, чтобы обнаружить пожар на начальной стадии и оповестить хозяина квартиры. Тогда у жильцов квартиры появляется время, чтобы эвакуироваться из горящего помещения или самостоятельно ликвидировать возникший пожар. Так с 2016 по 2022 год в жилых домах благодаря извещателям жильцы были вовремя оповещены об опасности. Это спасло жизни более двух сотен людей, в том числе 82 детей», –рассказал Максим Трущин.