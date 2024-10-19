С начала частичной мобилизации в «Ярдәм янәшә!» поступило 90 тыс. обращений

Ринат Фазылов

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С начала частичной мобилизации в республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» поступило около 90 тыс. обращений. Об этом рассказал координатор движения и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в РТ Ринат Фазылов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«За время работы нашей горячей линии с начала частичной мобилизации всего поступило порядка 90 тыс. сообщений, в том числе и по бытовым вопросам. Некоторые люди неоднократно к нам обращаются, напрямую звонят волонтерам», — отметил общественник.

«<...> с нами плотно общается женщина, у которой и сын, и муж ушли на передовую. Активисты ей помогают», — привел пример оказания помощи Фазылов.

Упомянул координатор движения и более сложный случай, когда к «Ярдәм янәшә!» за помощью обратился раненый в область позвоночника боец, которому были нужны сиделки. «Сначала он где-то месяц находился у нас в больнице. У него дежурили волонтеры и медики. А потом его проводили к месту жительства», — уточнил активист.

В целом, по словам Фазылова, сначала поступали различные обращения, касающиеся в основном консультативной помощи, затем акцент сменился на бытовые проблемы. «На сегодняшний день количество обращений уменьшилось, но они все еще продолжают поступать», — констатировал он.