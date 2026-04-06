Общество 6 апреля 2026 18:49

С начала 2026 года в экоприемную Минэкологии Татарстана поступило 652 обращения

С начала 2026 года в экологическую приемную Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан поступило 652 обращения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Большая часть сообщений (394) была зарегистрирована через интернет-приемную Министерства, 218 – через систему «Народный контроль», 40 – на платформе обратной связи.

Наибольшее число жалоб касалось качества воздуха – таких обращений было 280. Также жители республики сообщали о несанкционированном складировании отходов (126 обращений), проблемах с качеством воды (69 сообщений) и других экологических нарушениях (177 обращений).

Работа приемной реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

5 апреля 2026
«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

6 апреля 2026
