С начала 2026 года в экоприемную Минэкологии Татарстана поступило 652 обращения

С начала 2026 года в экологическую приемную Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан поступило 652 обращения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Большая часть сообщений (394) была зарегистрирована через интернет-приемную Министерства, 218 – через систему «Народный контроль», 40 – на платформе обратной связи.

Наибольшее число жалоб касалось качества воздуха – таких обращений было 280. Также жители республики сообщали о несанкционированном складировании отходов (126 обращений), проблемах с качеством воды (69 сообщений) и других экологических нарушениях (177 обращений).

Работа приемной реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».