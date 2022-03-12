С начала года Татарстан отправил на умру более 250 паломников

С начала 2022 года более 250 мусульман совершили малый хадж (умру) с помощью официального татарстанского хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж». Об этом сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

Всего Мекку и Медину посетили семь групп паломников, большинство среди их участников составили жители Приволжского федерального округа.

«Совершение обрядов для паломников было организовано в соответствии с ханафитским мазхабом, также проводились ифтары и курбан-маджлисы по татарским обычаям», — уточнили в ДУМ РТ.

При этом, по информации муфтията, «ДУМ РТ Хадж» представляет собой единственного в России оператора, который организует умру и хадж в соответствии со всеми условиями по мазхабу Абу Ханифы.

Из-за пандемии коронавируса Саудовская Аравия около двух лет не допускала к себе паломников. Позднее власти королевства разрешили посещать страну хаджиям, привитым вакциной «Спутник V».

Это произошло после того, как Президент Татарстана Рустам Минниханов во время визита в Саудовскую Аравию обсудил возможность совершать паломничества для российских мусульман с заместителем министра хаджа королевства Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом.