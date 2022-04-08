С начала 2022 года более шести тысяч татарстанцев получили водительские права через МФЦ
Более шести тысяч жителей Татарстана обратились в отделения МФЦ, чтобы получить водительское удостоверение. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщил замдиректора ГБУ МФЦ в РТ Руслан Нигматуллин.
Чаще всего в отделения многофункциональных центров обращаются татарстанцы, которые не могут попасть по тем или иным причинам в подразделения ГИБДД. Стоит отметить, что получить водительское удостоверение через МФЦ можно только спустя 15 дней.
«Обратиться к нам для получения водительского удостоверения можно в любое время. Наши отделения работают в будни дни и в субботу, это очень удобно для тех, кто работает», - отметил Нигматуллин.
Попасть на прием в МФЦ можно предварительно записавшись на сайте Госуслуг.