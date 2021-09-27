С начала 2021 года в Крыму отдохнули более 8 млн человек
С начала 2021 года в Крыму отдохнули более 8 млн туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.
«С каждым годом растет туристический поток. В этом году по состоянию на 27 сентября он уже превысил 8 млн человек», — написал он.
По словам губернатора, в период с 2014 по 2020 год на полуострове построили более 44 новых объектов размещения на почти 3 тыс. номеров, а с начала текущего года — шесть новых отелей на 240 номеров. Также была проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.
Аксенов отметил, что у Крыма имеются большие перспективы развития в качестве круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня.
Он также поздравил с днем туризма всех работников данной сферы.