С начала 2021 года в Крыму отдохнули более 8 млн человек

С начала 2021 года в Крыму отдохнули более 8 млн туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.

«С каждым годом растет туристический поток. В этом году по состоянию на 27 сентября он уже превысил 8 млн человек», — написал он.

По словам губернатора, в период с 2014 по 2020 год на полуострове построили более 44 новых объектов размещения на почти 3 тыс. номеров, а с начала текущего года — шесть новых отелей на 240 номеров. Также была проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.

Аксенов отметил, что у Крыма имеются большие перспективы развития в качестве круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня.

Он также поздравил с днем туризма всех работников данной сферы.