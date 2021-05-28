С начала года на дорогах Татарстана за неуплату налогов задержано 144 автомобиля

С январь по май 2021 года на дорогах Татарстана были задержаны 144 автомобиля, владельцы которых своевременно не уплатили начисленные налоги. Совместные рейды по выявлению должников проводили судебные приставы и сотрудники УФНС РФ по РТ. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя УФНС России по Татарстану Олеся Кузьмина.



«Только в 2021 году на дорогах Татарстана было выявлено и задержано 144 транспортных средства должников, задолженность перед бюджетом которых составляет более 4 млн рублей», — отметила она.

По ее данным, в настоящее время погашено 72% долга.



«Вместе с тем на специализированных стоянках находятся 16 транспортных средств, которые в случае отсутствия уплаты имеющейся задолженности по налоговым платежам будут реализованы в рамках исполнительного производства», — добавила Кузьмина.