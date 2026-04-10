«С мужем наладили производство»: как семья из Лениногорска делает антидроновые шторы

Жительница Лениногорска Надежда Дуванова, участница волонтерской группы «С любовью и молитвами», изготавливает антидроновые шторы для защиты от беспилотников в зоне специальной военной операции. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, она продолжает ежедневно помогать военнослужащим, внося вклад в общее дело.

История Надежды Дувановой – это пример жизненной стойкости и преданности семье. «Мне было всего 6 лет, а моей сестренке 2 месяца, когда умерла наша мама. Нашим воспитанием занялась старшая сестра мамы. Мы росли в любви и заботе, никогда не чувствовали себя обделенными вниманием тети», – вспоминает она.

Детство героини прошло в деревне Чирково Бугульминского района, после школы она переехала в Лениногорск, где получила образование. Именно здесь сложилась и ее семья.

«Я пришла на день рождения к однокласснице и увидела ее брата – Михаила. Высокий, красивый, только из армии. Мне было 18 лет, когда 10 января 1975 года мы сыграли свадьбу», – рассказывает она.

Супруги вместе уже более полувека. «Лишь через 10 лет Бог возблагодарил нас за терпение: родились долгожданные дети – сын Максим и дочь Екатерина», – отмечает Надежда.

С началом специальной военной операции семья Дувановых не осталась в стороне. Их решение помогать продиктовано не только гражданской позицией, но и личными обстоятельствами – среди родственников есть те, кто выполняет задачи на передовой.

К волонтерской деятельности Надежда пришла через знакомых. «Галя, у вас там антидроновые шторы случайно не плетут?» – спросила она у подруги Галины Османовой. «Шнуры есть, плести некому», – услышала в ответ.

После этого Дуванова практически сразу включилась в работу. За короткое время она изготовила более ста антидроновых штор.

Такая штора представляет собой конструкцию из веревок, закрепленных специальными узлами. Ее устанавливают между деревьями: при подлете беспилотник запутывается в веревках и теряет управление. Волонтеры отмечают простоту и эффективность таких средств.

Работу Надежда ведет и дома – состояние здоровья не позволяет ей долго находиться в одном положении. «Долго стоять или сидеть не могу, грыжи в позвоночнике доставляют неудобства, поэтому часто плету дома. С мужем наладили свое небольшое производство», – говорит она.

Супруг Михаил активно помогает в этом деле: он изготавливает специальные низкие скамейки для волонтеров, чтобы им было удобнее плести маскировочные сети. Готовые изделия семья доставляет в штаб на улице Суворова, где их формируют в партии для отправки на передовую.

«Работай ловушка эффективно, пусть вражеские беспилотники запутываются», – с такой мыслью, по словам Дувановой, она завязывает каждый узел.

Поддержку ей оказывают дети и внуки. Дочь Екатерина вместе с супругом работает на военном предприятии в Оренбурге, где выпускается продукция для нужд армии.

6 июля Надежде Дувановой исполнится 70 лет. За праздничным столом соберется большая семья – муж, с которым они вместе уже 51 год, дети и четверо внуков. Родные отмечают, что ее пример остается для них символом трудолюбия, взаимной поддержки и верности семейным традициям.

В Лениногорском районе подчеркивают, что именно такие инициативы жителей становятся важной частью общей помощи военнослужащим и укрепляют связь между тылом и передовой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.