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Ру Тат
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Общество
24 января 2022  15:02

С мая в Казани появилось шесть автоматических моек колес

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На стройплощадках Казани с мая 2021 года появилось шесть автоматических моек колес. Система помогает повысить качество очистки и сократить время, затраченное на мойку, сообщил на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ начальник Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев.

На новых моечных пунктах ведется очистка не только внешней стороны колеса, но также и внутренней части, днища автомобиля. Это не только сокращает время процесса, но и предотвращает попадание грязных стоков в почву.

В исполкоме напомнили, что за 2021 год на стройплощадках города было зафиксировано 145 нарушений.

#автомойка #автомобили
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