news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
26 августа 2022  16:44

С марта свыше 2 тыс. татарстанцев обучились новой профессии и повысили квалификацию

news_top_970_100

Свыше 2 тыс. татарстанцев прошли бесплатное обучение новой профессии или повышение квалификации. Курсы организованы благодаря федеральной программе «Содействие занятости» национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба Центра развития профкомпетенций. 

В этом году прием заявок начался в конце марта. За это время более 2,5 тыс. человек начали обучение по 56 компетенциям. Из 2 тыс. татарстанцев, которые уже завершили курсы, более 1,5 тыс. трудоустроены. 

«Список специальностей, по которым готовят граждан, подготовлен совместно с центрами занятости и основывается на реальных запросах рынка — от производственного сектора до торговли», — рассказал гендиректор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин

Среди более популярных направлений — электромонтаж, веб-технологии, бухучет, программные решения для бизнеса, дошкольное воспитание, предпринимательство, поварское дело. 

Для подачи заявки нужно зайти на сайт trudvsem.ru и пройти авторизацию через Госуслуги. В разделе о проекте «Содействие занятости» нужно в «Списке образовательных программ» выбрать интересующее направление и образовательную организацию, заполнить анкету. С гражданином свяжутся специалисты Центра занятости населения.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.

#национальные проекты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100